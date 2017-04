Joanna Galis nie lubi ograniczeń, a za takie uważa ubrania...

Joanna Galis to modelka debiutująca na naszych łamach. I od razu musimy zaznaczyć, że to jedna z najgorętszych nowicjuszek jakie gościliśmy! Wpadające w oko kształty i charakterystyczna uroda są jej znakami rozpoznawczymi. Podobnie jak awersja do wszystkiego co nie jest strojem kąpielowym lub bielizną.