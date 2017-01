Męski pas do koszuli. Sprytny wynalazek, który ułatwia życie

Nik Vente wiódł dość szczęśliwe życie w rodzimej Słowenii, ale od dłuższego czasu frustrowała go jedna rzecz. Nigdy nie potrafił dobrze dopasować koszuli, która wiecznie mięła się i wystawała ze spodni. Dlatego postanowił wymyślić coś, co pomoże jemu, a także tysiącom innych mężczyzn, zmuszonych zakładać koszulę każdego dnia do pracy.

21-letni słoweński projektant stworzył wynalazek na zasadzie odwróconego pasa do pończoch. Opracował męski pas do koszuli, który skryty pod spodniami pomaga utrzymać górną część garderoby w ładzie.



T-Holder, bo tak nazywa się wynalazek Nika Vente, sprawia, że możemy się schylać, kucać, podnosić rękę albo nawet dwie, a koszula przypięta gumowymi sprzączkami do pasa pozostanie na swoim miejscu.



Cały pakiet składa się z dwóch pasów na udo. Każdy pas wyposażony jest w trzy sprzączki pozwalające uchwycić koszulę z boku i utemperować jej wybryki.



Młody Słoweniec na opracowanie T-Holdera poświęcił sześć miesięcy. Po tym czasie ruszył z kampanią na crowdfundingowym serwisie Kickstarter, aby zebrać środki na wdrożenie prototypu do produkcji, co zakończyło się sukcesem. Produkt trafił do sprzedaży.



Zdjęcie Nie wygląda zbyt męsko, ale spełnia swoje zadanie /materiały prasowe

To jednak nie sprawiło, że Nik osiadł na laurach. Po zebraniu pierwszych recenzji T-Holdera skoncentrował się głównie na konstruktywnej krytyce i opracował S-Holder. Nową, poprawioną wersję. Znów ruszył z kampanią na Kickstarterze i zebrał prawie 30 tysięcy euro. Dziś swój najnowszy produkt sprzedaje za 38 dolarów za pośrednictwem strony Kickstarter.



Cały pomysł na pas pomagający utrzymać koszulę nie jest nowy. Od wielu lat z podobnych urządzeń korzystają na przykład żołnierze armii amerykańskiej. Dodatkowo ich patent dodatkowo posiada sprzączki od dołu, które podciągają... skarpety.



Jeśli więc i ty miałeś kiedyś w życiu kłopot z niesforną koszulą, teraz możesz go z łatwością rozwiązać za stosunkowo niewygórowaną cenę. Może niekoniecznie musisz pokazywać się w tym swojej kobiecie bez spodni, ale gdy już je założysz, świat zauważy różnicę.



Zdjęcie Wynalazek 21-latka okazał się niespodziewanym sukcesem /materiały prasowe

Wideo The S-Holder will keep your shirt tucked in all day

