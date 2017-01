Adidas Consortium dostępne w Polsce

Mocny początek roku dla adidas Originals - już 28 stycznia Klienci WS2 oraz CL20 jako pierwsi w Polsce poznają efekty kolaboracji adidas Consortium z colette i UNDEFEATED. Jest to pierwszy przystanek w ramach partnerskiego projektu #SneakerExchange i jednocześnie rozpoczęcie przygody z linią Consortium w Polsce!

Zdjęcie Kolekcja adidas Consortium colette x UNDFTD /materiały prasowe

Dla wszystkich polskich fanów linii adidas Consortium, a także wszystkich wielbicieli unikatowych sneakersów to zupełnie nowy rozdział. Limitowane i trudno dostępne do tej pory produkty już od najbliższej premiery regularnie pojawiać się będą w stołecznych butikach WS2 oraz CL20 przy ulicy Chmielnej 20. Tym samym, są to pierwsze polskie sklepy opieczętowane znaczkiem Consortium. Na całym świecie jest około 200 butików, które mają możliwość sprzedaży tej ekskluzywnej i limitowanej kolekcji.

adidas Consortium colette x UNDEFEATED - pierwsza kolaboracja dostępna w Polsce

Cały koncept styczniowego consortium opiera się na nieoczywistym połączeniu dwóch zupełnie różnych brandów, czego rezultatem są autorskie, ale spójne ze sobą produkty. Zarówno colette, jak i UNDEFEATED to marki bardzo rozpoznawalne, jednak kierujące swoją ofertę do innych odbiorców. Colette jest marką kojarząca się ze sztuką, designem i wielkimi nazwiskami. UNDEFEATED zaś to potęga w środowisku streetwearu. Oba brandy odświeżyły po jednym z klasyków adidas w zgodzie z własną filozofią, jednak przy zachowaniu spójności i dbałości o jednobrzmiący wydźwięk tej współpracy.

Paryski butik wziął na warsztat model z rodziny adidas Originals Campus 80’s. Jest on wykonany z wysokiej jakości skóry licowej, z widocznym printem w postaci tłoczonego camouflage’u. Po bokach wyróżnia się złoty grawer obu graczy, a na języku wykonanym z cienkiej skóry wbita jest metka Consortium.

Zdjęcie Butik Colette wziął na warsztat model Campus /materiały prasowe

UNDEFEATED postawił na model EQT Support. To propozycja dla fanów nieco ciemniejszych kolorów: but wykonany został z ciemnoniebieskiego zamszu, czarnej skóry licowej oraz granatowej nylonowej siateczki. Branding widoczny jest również na języku, bocznych paskach oraz lacelockach.

Zdjęcie UNDEFEATED postawił EQT Support /materiały prasowe

Premiera adidas Consortium na Chmielnej 20

Światowa premiera kolaboracji adidas Consortium z colette x UNDEFEATED odbędzie się 19 stycznia. W Polsce sprzedaż startuje 28 stycznia w CL20 przy ul. Chmielnej 20. Z okazji tej wyjątkowej premiery w warszawskim butiku odbędzie się wydarzenie podczas którego spodziewać się można między innymi: ekspozycji archiwalnych modeli butów z linii Consortium, wystawy zdjęć z polskimi kolekcjonerami sneakersów oraz niepowtarzalnej kolaboracji muzycznej.



Zaproszenia na event wygrać będzie można pośrednictwem konkursu. Więcej informacji na ten temat pojawi się wkrótce w mediach społecznościowych sklepu Chmielna 20. Wszyscy goście będą mieli szanse zakupu dwóch modeli butów z premierowej kolekcji.