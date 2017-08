Rakietowy miecz: Destrukcja jeszcze nigdy nie była tak szybka

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

David Windestal to youtuber, który zachwycił nas pomysłem na swój kanał. Mężczyzna na specjalnej taśmie rozpędza nóż lub miecz i sprawdza, które przedmioty nie dadzą rady jego machinie zagłady. Jej najnowsza wersja to japoński miecz tnący szybciej, niż najlepszy samuraj. Jak za chwilę się przekonacie ta wydawać by się mogło przestarzała broń świetnie radzi sobie ze zdobyczą techniki jaką jest nowoczesny dron!