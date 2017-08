Fidget spinner odchodzi do lamusa? Ten gadżet to zupełna nowość!

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Z gadżetami jest tak, że coś co jest modne dziś, już jutro może być reliktem przeszłości. Taki los spotka zapewne nawet megapopularnego fidget spinnera, który obecnie święci triumfy na całym świecie. Producenci zabawek nie próżnują i wypuszczają na rynek coraz to nowe produkty. Takie jak Rotablade Pendulum 2. Wahadłowy spinner, gwarantujący zupełnie inny wymiar frajdy. Czy się przyjmie? Tego nie wiemy. Ale warto zobaczyć, co potrafi to cacko...