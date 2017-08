50-letnie piwo. Czy po takim czasie da się je wypić?

Co robią ludzie, gdy znajdą w swoim domu piwo mające kilkadziesiąt lat, dawno po terminie przydatności do spożycia? Przeważnie wyrzucają, ale ostatnio coraz częściej przesyłają bezpośrednio do Tomasza Kopyry, który znany jest z tego, że przed kamerami podejmuje się degustowania bardzo wiekowych piw. Tym razem znany YouTuber otrzymał w prezencie mogące liczyć nawet 50 lat piwo Tatra Strong Żywiec Lager. Odkapslował je, powąchał, a następnie... a zresztą zobaczcie sami!