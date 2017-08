Wirtuoz soli. Godziny pracy niszczy w sekundę

Bashir Sultani to wyjątkowy artysta, który swoje dzieła tworzy przy użyciu... kolorowej soli. To specyficzna dziedzina, bo żeby stworzyć piękny obraz trzeba godzin mozolnej pracy. Za to zniweczenie wysiłku zajmuje dosłownie sekundę. Co zresztą często pokazuje sam Sultani, który niwecząc własny wysiłek pokazuje, jak ulotna jest sztuka, którą sobie wybrał.