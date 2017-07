Nigdy, przenigdy nie wsadzaj do mikrofalówki poduszki powietrznej...

Wsadzanie pewnych rzeczy do mikrofalówki nie jest najlepszym pomysłem. Ekipa z kanału The Slow Mo Guys sprawdziła jak źle może skończyć się umieszczenie w tym urządzeniu samochodowej poduszki powietrznej. Napiszemy tylko tyle - resztę musicie zobaczyć na własne oczy - że jest to chyba najprostszy sposób na "skonstruowanie" działa o ogromnej sile rażenia...