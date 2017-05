Policyjna kolczatka - uciekający szaleniec 1-0

To była scena, jak z filmu akcji. Estońska policja otrzymała zgłoszenie o kierowcy, prawdopodobnie będącym pod wpływem narkotyków, który nie zatrzymał się do kontroli. Uciekinier przez jakiś czas skutecznie wymykał się kolejnym patrolom, do momentu, gdy wpadł w zasadzkę. Jeden z funkcjonariuszy zatrzymał pędzącego szaleńca za pomocą kolczatki. Na czterech przebitych oponach dalsza jazda nie miała racji bytu. Film z efektownej (i efektywnej) akcji policjantów z Estonii błyskawicznie stał się hitem na YouTube. W 10 dni obejrzały go niemal cztery miliony widzów.