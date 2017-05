Śmiertelny strzał! Upolował kaczkę piłką do golfa

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Powyższe nagranie pochodzi z jednego z pól golfowych na Florydzie. Amator Ryan Gray próbował po prostu posłać piłkę do dołka. Zamiast tego dokonał czegoś, co nie zdarza się zbyt często. Trafił on w locie...kaczkę. Ptak nie miał niestety żadnych szans - zdechł jeszcze w powietrzu...