Jajko i smartfon? Połącznie, które... działa

Niezawodny MrGear powraca. W jego najnowszym wideo pokazuje on kilka sztuczek, na które mogliście nie wpaść. Jak skleić coś na gorąco mając do dyspozycji zapalniczkę? Do czego jeszcze można wykorzystać wieszak na ubrania? Do czego może posłużyć nam jajko i smartfon w ciemnym pomieszczeniu? Zobaczcie sami!