Huśtawka dla dużych chłopców - błąd kończy się śmiercią

Szwajcarskie Alpy. To właśnie tutaj miłośnik sportów ekstremalnych Quentin Luçon postanowił wypróbować swój pomysł na podniebną huśtawkę. Do jednej z paralotni przyczepiono linę z uchwytem, która ma pełnić rolę ogromnego wahadła. Do rzeczonego uchwytu Quentin podleciał korzystając z drugiej paralotni i... resztę musicie już zobaczyć na własne oczy. Z tych słów może nie brzmi to zbyt ekscytująco, ale oglądając powyższe wideo przekonacie się, dlaczego cały manewr był tak niebezpieczny!