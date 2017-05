Wszedł do starego bunkra. Film, który mrozi krew w żyłach!

"Głęboko pod wciąż działającą fabryką" - tymi słowami rozpoczyna się wideo nakręconego przez youtubera posługującego się pseudonimem Shiey. Pokazuje on na nim wnętrze starego, najprawdopodobniej radzieckiego, bunkra. Co najlepsze, miejsce to pozostało właściwie nienaruszone - pełno w nim sprzętu, starych dokumentów i klimatu tak gęstego, że można by go kroić nożem. Uważajcie, gdyż od tego wideo dostaje się gęsiej skórki!