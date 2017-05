Dziwne, ale działa! Tak najszybciej rozmrozisz masło

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Kuchnia to istne pole do popisu jeśli chodzi o ułatwiające życie sztuczki. Z pewnością każdy spotkał się z problemem zmrożonego masła, z którym to nic nie da się zrobić przynajmniej przez kilkadziesiąt minut. Na szczęście są na to szybkie i co najważniejsze sprawdzone sposoby. W nóż pójdą tarka, nóż i... mikrofala!