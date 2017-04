To nie "Szybcy i wściekli"! Zabawę resorakami przeniósł na nowy poziom!

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Nie oszukujmy się - każdy z nas chciał kiedyś zrobić coś takiego, ale zawsze ograniczał nas budżet (kieszonkowe) lub... miejsce w domu. Domorosły konstruktor Mark Rober nie ma podobnych problemów. W swoim domu zbudował on kilkupoziomowy tor dla resoraków. Dach, schody, trawnik, a do tego masa przeszkód dla małych samochodów Hot Wheels. Całość prezentuje się po prostu fenomenalnie. Czujesz się dużym chłopcem? Musisz to zobaczyć!