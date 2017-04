Kitty Hawk: Na ten "samolot" nie potrzebujesz licencji

Kitty Hawk to działający prototyp ultralekkiego pojazdu latającego w całości zasilanego energią elektryczną. Twórcy "gadżetu" nie ukrywają, że ma on raczej za zadanie dostarczyć rozrywki, niż pokonywać długie dystanse, stąd też jego pierwszy lot odbył się nad jeziorem. Zobaczcie do czego zdolny jest ten niepozorny pojazd! Zabawa w przestworzach? Nie mamy nic przeciwko, ale boimy się pytać o cenę...