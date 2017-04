Aceton - masz w domu prawdziwe narzędzie destrukcji!

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Aceton to związek, który znajduje się między innymi w używanych przez wasze partnerki zmywaczach do paznokci. Youtuberzy z kanału Household Hacker postanowili sprawdzić, jak substancja ta poradzi sobie z "usunięcim" - i to dosłownie - plastikowych przedmiotów pokroju klocków, zabawek i styropianu. Chcecie poeksperymentować? "Pożyczcie" zmywacz do paznokci i upewnijcie się, że pomieszczenie, w którym się znajdujecie jest dobrze przewietrzone. Miłej... destrukcji!