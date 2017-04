Surfowanie na górze lodowej - kto powiedział, że to nie możliwe?

Surfowanie na oderwanych kawałkach gór lodowych stał się faktem. Zobaczcie jak robi to Geza Scholtz u wybrzeży Grenlandii. Z białych dryfujących "czap" uczynił on swoich sprzymierzeńców. Koniecznie obejrzyjcie powyższe wideo. To dowód na to, że w kwestii sportów ekstremalnych nie powiedziano jeszcze ostatniego słowa!