Rowerek zasilany... piłą mechaniczną. Na tym jeszcze nie jeździłeś!

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

To inżynieryjny potwór doktora Frankensteina. Kto by pomyślał, że dziecięcy "środek transportu" będzie można przerobić na bestię z piekła rodem. Trójkołowiec zasilany piłą łańcuchową (bez ostrza) to jeden z najoryginalniejszych amatorskich tworów, na które natknęliśmy się w czeluściach internetu. Koniecznie zobaczcie powyższe wideo!