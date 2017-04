Węże potrafią skakać - tak polują na... motocyklistów!

To niepokojące wideo nagrano w Tajlandii. Widoczny na nim motocyklista cudem uniknął poważnego wypadku. Gdyby nie refleks kierowcy, to zostałby on ukąszony przez... węża! Gad nie tylko wpełzł na drogę, ale dosłownie skoczył na prowadzącego motor mężczyznę. Wszystko to stało się w odstępie zaledwie kilku sekund. Zobaczcie!