W kabinie pilota: Tak ląduje się Boeingiem 747

Jeśli zawsze podczas lotu samolotem marzyliście, aby wejść do kabiny pilotów i podejrzeć ich pracę, teraz macie taką szansę. Igor747 to pilot rosyjskich linii lotniczych, który od czasu do czasu publikuje na YouTube filmy nagrywane podczas pracy. Ostatnio dużym powodzeniem cieszy się wideo, na którym widać, jak wraz z kolegą sprowadzają na ziemię maszynę podczas silnego wiatru, bezpiecznie kończąc "kurs" do portu lotniczego Nowosybirsk-Tołmaczowo. I choć niektórzy pasażerowie mogli przeżywać chwile grozy, piloci wykazali się stoickim spokojem i żelaznymi nerwami, świadczącymi o dużym doświadczeniu i profesjonalizmie.