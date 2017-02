Myśleli, że mogą latać. Nic z tego...

Czy podczas gry w kosza może być coś bardziej satysfakcjonującego niż perfekcyjny "wsad"? W jednym z amerykańskich liceów odbył się konkurs wsadów. Przed koszem została umieszczona trampolina, dzięki czemu uczniowie powinni faktycznie doskakiwać do obręczy i "pakować" do niej piłkę w pięknym stylu. Niestety okazało się, że "Biali nie potrafią skakać". Tę okrutną, ale prześmieszną kompilację nieudanych wsadów wykonał youtuber Vincent Tervooren. Dodamy tylko, że w tle przygrywa nam jakże pasujący do całości utwór "I believe I can Fly"...