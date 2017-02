Zrobił sobie tatuaż. Z jego ciałem stało się coś niezwykłego

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Wiecie czym jest zoetrop? To gadżet wykorzystujący efekt stroboskopowy do wywołania wrażenia ruchu. Z pewnością widzieliście coś takiego na jednej ze szkolnych wycieczek. Jeden z animatorów z ekipy Open the Portal postanowił... przekształcić w zoetrop własne ciało. Wystarczył mu do tego tylko jeden tatuaż!