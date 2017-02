Zardzewiały młotek, czy nieoszlifowany diament? Co za przemiana!

Co może być fascynującego w procesie naprawy starego, zardzewiałego młotka? Za siedem minut nie będziecie zadawać takich pytań. O ile oczywiście jesteście fanami majsterkowania. Zobaczcie, jak z zadaniem przywrócenia blasku sfatygowanemu narzędziu poradził sobie youtuber, Marek Tabi. Jego wideo w krótkim czasie obejrzało ponad sto tysięcy widzów, w większości zafascynowanych misternym procesem renowacji. I choć efekt końcowy, jak ktoś słusznie zauważył "to nadal tylko młotek", ale za to nie do poznania w porównaniu ze stanem początkowym. Od teraz będziemy baczniej przyglądać się zardzewiałym skarbom znalezionym w piwnicach i garażach. Bo taki nieoszlifowany diament naprawdę grzech wyrzucić!