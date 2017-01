Jay Maryniak: Czapki z głów, jeśli powtórzysz jego trening

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Gdy budujesz życiową formę, nigdy nie ma jednego, uniwersalnego zestawu ćwiczeń. Jest wiele dróg, które prowadzą na szczyt, a kluczem do sukcesu jest wytrwałość i pracowitość. Jay Maryniak to facet, który z pewnością nie narzeka na nudę i rutynę na siłowni, a jego szalony program treningowy obejrzały w sieci już dziesiątki tysięcy widzów... Obejrzyj sam, co potrafi Jay, a jeśli uda ci się powtórzyć któreś z jego ćwiczeń - czapki z głów!