Grawitacja była bezsilna. Zobacz, co zrobił na skuterze!

Daniel Bodin to miłośnik sportów ekstremalnych, który swoją miłość do wymagających naprawdę ogromnej odwagi trików pokazuje poprzez jazdę na skuterze śnieżnym. Jego ostatnim wyczynem jest pierwszy na świecie podwójny backflip wykonany właśnie na takiej maszynie. Tę ewolucję próbowano zrobić już w 2009 r.. Sztuczka udała się jednak dopiero Bodinowi. Warto to zobaczyć!