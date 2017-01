Co można znaleźć pod wodą. Podsumowanie roku rzecznego nurka

Jake Koehler to amerykański YouTuber, którego specjalnością są filmy kręcone pod wodą. Wychował, się w Kalifornii, ale dziś mieszka w Columbus, w stanie Georgia. Surfuje co prawda nieco mniej, niż by chciał, ale znalazł sobie inne, ciekawe zajęcie. Z przepływającej przez miasto rzeki wyławia zagubione, bądź wrzucone tam przez ludzi przedmioty. Czasem zdarza mu się również zrobić dobry uczynek, pomagając pływającym w rzece rybom, czy żółwiom. Niedawno Jake, ukrywający się pod pseudonimem DALLYMYD opublikował film, w którym podsumowuje cały rok podwodnych ekspedycji i znalezisk. Warto go zobaczyć, chociażby dlatego, by na chwilę uciec od trzaskających za oknami mrozów.