Capboom: I z każdej butelki piwa zrobisz armatę

Od otwieracza do butelek wymagamy tylko jednego: aby działał. Jednakże osoby stojące za projektem Capboom postanowiły udoskonalić jeden z najprostszych wynalazków świata. Ich dzieło to tylko z pozoru zwykły otwieracz. Przy jego pomocy otworzymy piwo tak, że zakrętka poleci na odległość nawet 8 metrów i to z prędkością bliską 100 km/h! W sprawnych rękach może to być nawet groźna broń...