Nie ma szans, że weźmiesz większy kęs. To się nazywa rekord!

Bernd Schmidt to z pewnością nie jest gość, z którym chcielibyście zasiąść do świątecznej wyżerki. Mieszkaniec niemieckiego Wendlingen to nowy rekordzista świata w dość osobliwej kategorii - ma bowiem najszerzej otwierający się otwór gębowy na świecie! 8.8 centymetra - oto aktualny rekord w tej kategorii. Z takimi predyspozycjami nie ma szans, by ktoś wziął większy kęs, niż Bernd.