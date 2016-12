240 zielonych pod rząd! Spróbuj tak dojechać na wigilię!

Niech to będzie nasze życzenie świąteczne dla was - dojedźcie na wieczór wigilijny do swoich domów tak, jak ten facet przejechał przez Nowy Jork. 240 zielonych świateł pod rząd?! Przecież to niemożliwe! Cóż, święta to w końcu czas cudów! Nie da się ukryć, że Noah Forman zrobił to w nocy, co z pewnością było łatwiejsze, ale pamiętajmy - Nowy Jork nigdy nie zasypia...