W hamaku pod dronem. Lenistwo, czy głupota?

To ptak? To samolot? Nie! To człowiek! I to podwieszony w hamaku pod dronem. Ludzkość osiągnęła szczyt głupoty?

Wideo Najbardziej leniwy człowiek na świecie

Ludzie pragnęli latać od zarania dziejów. Każdy słyszał o Ikarze. W kolejnych wiekach podejmowano następne próby uniesienia człowieka w powietrze.



W Chinach mówiono o krótkich lotach z wykorzystaniem wielkich latawców. Później były próby Leonarda da Vinci i innych wynalazców. Rozpoczęcie współczesnego okresu lotnictwa datuje się na 21 listopada 1783 roku wraz z pierwszym udokumentowanym lotem balonu na rozgrzane powietrze braci Montgoflier. To tego panteonu dołączył kolejny śmiałek.

Obserwatorzy nie potrafili zrozumieć tego, co widzą. I my się im nie dziwimy.