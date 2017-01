1 9

"Mieszkam w stodole" - czy to brzmi dumnie? Wszystko zależy od tego, jaka to stodoła! W ostatnim czasie prawdziwą furorę na całym świecie robi projekt amerykańskiego studia architektonicznego Carney Logan Burke Architects zwany po prostu "The Barn". Budynek, który znajduje się w Wilson, w stanie Wyoming z zewnątrz wygląda po prostu jak stara, dobrze zachowana stodoła. Za to w środku spełnia wszystkie wymagania, jakie stawiamy nowoczesnym domom. Jest przestrzeń, światło, jakość i klimat. Nie bez znaczenia jest fakt, że na parterze znalazło się miejsce na rzecz najważniejszą: garaż, w której pan domu mieści swoją kolekcję motocykli i starych samochodów. Nie wiemy jak wy, ale my po obejrzeniu tych zdjęć nabraliśmy wielkiej ochoty do jak najszybszej przeprowadzki do stodoły... Stodoła zdefiniowana na nowo...