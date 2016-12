1 18

Znacie pojęcie "car porn"? Jeśli nie, to przed wami wyjątkowy przykład samochodowej pornografii - nazywa się The Malibu Car i jest najnowszym dziełem amerykańskich mistrzów odbudowy i stylizacji Porsche - firmy Singer Vehicle Design. Przepiękna i ponadczasowa bryła doczekała się mistrzowskiego dotknięcia fachowców i przeobraziła w maszynę, która już w chwili wyjazdu z warsztatu stała się obiektem westchnień motomaniaków na całym świecie. Jeśli więc i w waszych żyłach płynie odrobina benzyny - patrzcie i wzdychajcie z nami. Z pewnością nie obrazicie się, że przygotowaliśmy więcej zdjęć, niż zwykle. The Malibu Car