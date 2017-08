Vans All Weather MTE: Nie daj się zaskoczyć pogodzie

W tym sezonie, Vans przedstawia nową kolekcję All Weather MTE, obejmującą obuwie i odzież odporną na trudne jesienno-zimowe warunki pogodowe. Kolekcję All Weather MTE charakteryzuje konstrukcja odporna na czynniki atmosferyczne, wbudowana w klasyczne modele marki Vans, przy zachowaniu ponadczasowej estetyki brandu.

Reklama

Na początku sierpnia, Vans zaprezentował nowe wcielenia klasyków kolekcji All Weather MTE z udoskonalonymi cechami kultowych modeli tj. m.in. Sk8-Hi MTE, Sk8-Hi Del Pato MTE, Old Skool MTE, Prairie Chukka MTE oraz Chauffette MTE.



Wszystkie modele z kolekcji są wykonane z jakościowych materiałów o wysokiej odporności na warunki pogodowe, wzbogacone o ocieplaną wyściółkę, a także warstwę utrzymującą ciepło wbudowaną między wkładką a podeszwą, aby zapewnić stopie odpowiednią temperaturę oraz suchość.

Konstrukcja podeszwy marki VANS wykorzystuje ponad 20-letnią historię produkcji obuwia śnieżnego, przenosząc ponadczasowy styl i nowoczesną technologię na buty, idealne na zimne sezony.



Oprócz obuwia, Vans prezentuje również hybrydową odzież outdoorową z szeroką ofertą kurtek pokrytych trwałym środkiem chroniącym przed wodą oraz warstwą izolacyjnąw celu utrzymania ciepła i suchości w zimnych porach roku. W asortymencie odzieży dla mężczyzn można znaleźć szeroki wybór kurtek, w tym modele Torrey MTE, Woodcrest MTE oraz McCormick MTE. Kurtka Woodcrest MTE to pikowana, składana propozycja,z trwałym ociepleniem DuPont Sorona, oferowana z printem ‘camouflage’.



W nawiązaniu do kurtek oxford, model Torrey MTE cechuje pikowana, taftowana podszewka dla dodatkowego ocieplenia. McCormick MTE to parka, z zamykanymi kieszeniami na klatce piersiowej i w dolnych partiach, dla zachowania klasycznej estetyki i wygody.



Zdjęcie Nowa linia Vans pozwoli ci przetrwać najtrudniejsze pory roku / materiały prasowe

Reklama