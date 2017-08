Scuderia Ferrari Primato: Odmierzaj czas sukcesu

Sezon Jesień - zima 2017 to okres, kiedy Scuderia Ferrari podkręca rywalizację. Uzbrojone w wyrafinowane detale oraz nieszablonowy design nowe zegarki z linii Primato mają zapewnić sukces od startu, aż do momentu przekroczenia mety.

Zdjęcie Kolekcja Primato powstała, by świętować 70 lat sukcesów w wyścigach /materiały prasowe

Reklama

Nowa kolekcja Primato powstała specjalnie, by świętować 70 lat sukcesów w sportach wyścigowych samochodów z włoskiego Maranello. Obejmuje szeroki wachlarz modeli od wilofunkcyjnych automatów na skórzanych paskach po precyzyjne chronografy z mechanizmem kwarcowym.



Zegarki Primato to Pole Position i tak zwany “must have" w każdym zespole. Nietuzinkowy, sportowy styl zawdzięczają wieloletniej kooperacji z najlepszymi projektantami, którzy każdego dnia pracują nad zadziwiającymi sylwetkami aut spod znaku wierzgajacego konia.

Model Primato z mechanizmem automatycznym charakteryzuje się uderzającą sylwetką oraz kopertą ze stali nierdzewnej i stylowym, skórzanym paskiem. Elementami rozpoznawczymi dla czasomierza z tej serii jest widoczny wirnik umieszczony na deklu, który umożliwia obserwację pracy mechnizmu oraz logo marki z Maranello umieszczone na tarczy zegarka.



Reklama

Sportowego charakteru opisywanemu czasomierzowi dodają krwisto czerwone wykończenia typowe dla samochodów Ferrari. Zegarek dostępny jest w wersji kolorystycznej na brązowym pasku z granatową tarczą.

Uzupełnieniem rodziny Primato są chronografy, których sercem są precyzyjne mechanizmy kwarcowe. Wyróżniają się okrągłymi kopertami ze stali nierdzewnej I cyferblatami które zostały dodatkowo ozdobione logiem marki Ferrari, jak również barwami charakterystycznymi dla samochodów z Maranello. Wszystkie zegarki z tej grupy posiadają sportowe paski z nylonu Cordura® z podszewką z wyprawionej skóry, czarne, czerwone lub niebieskie szwy górne, które podkręcają sportowy design.



Uzupełnieniem niepowtarzalnego stylu jest metalowa klamra na pasku, która podkreśla solidne wykonanie, co stanowi idealne odzwierciedlenie szybkości, mocy I agreswyności aut spod znaku wierzgającego konia.

Zdjęcie SF 0830443 PRIMATO /materiały prasowe



Zdjęcie SF 0830444 PRIMATO / materiały prasowe