Know how eleganta - czyli parę słów o garniturze

Światowej sławy brytyjski model, David Gandy, powiedział kiedyś: Jeśli mógłbym nosić garnitur codziennie, nosiłbym go. Kochany jest za prostotę i elegancję, często dodaje nam gracji i szyku, jednak nieodpowiednio skrojony lub zestawiony z niewłaściwie dobranymi dodatkami może narazić nas na towarzyskie faux pas lub wywołać pierwsze złe wrażenie w oczach biznesowego partnera.

Oto kilka porad jak powinien wyglądać idealny garniturowy dress code w różnych sytuacjach.



Kiedy masz w planach spotkanie biznesowe

Oficjalne spotkania wymagają wyjątkowego ubioru. Jeśli odbywają się one w ciągu dnia to świetnie sprawdzi się podczas nich wełniany garnitur. Może on być wykonany zarówno z gładkiego jak i bardziej ozdobnego materiału, na przykład z widocznymi, delikatnymi prążkami bądź kratą. Garnitur może mieć klasyczny krój z dwoma guzikami bądź posiadać dwurzędowe zapięcie.



Oba fasony są adekwatne do sytuacji. Spodnie od garnituru powinny być zwężane ku dołowi. Istotnym elementem ubioru jest także koszula - na tego typu spotkanie zawsze dobrym wyborem jest biała, bawełniana, z długim rękawem. Ostatnim, jednak również istotnym elementem są jedwabny krawat, elegancka poszetka i czarne, skórzane buty.

Jeśli mamy przed sobą wieczorne spotkanie to najlepszym wyborem będzie smoking, marynarka z jedwabnym, szalowym wykończeniem i spodnie z lampasami po bokach. Uzupełnieniem tego stroju może być biała bawełniana koszula z łamanym kołnierzykiem, czarna jedwabna mucha oraz pas smokingowy i buty lakierki.

W przypadku chłodniejszych dni, do klasycznego garnituru najlepiej sprawdzi się płaszcz typu "dyplomatka". Najlepiej wełniany bądź wykonany z kaszmiru.

Kiedy rozmawiasz o biznesie, lecz mniej oficjalnie

W przypadku spotkań biznesowych o bardziej luźnym charakterze, można pozwolić sobie na większą dowolność w wyborze stroju. Dobrze jest pamiętać o kilku zasadach, które sprawią, że garnitur będzie wyglądał elegancko a zarazem modnie. Latem zalecane są odcienie szarości, niebieskiego oraz beżu, zimą zaś brązy, zielenie i bordo. Kolor granatowy będzie z kolei uniwersalny na każda porę roku.



Zalecana kolorystyka koszul to z kolei biel bądź błękit. Aby podkreślić nieformalny styl, możemy założyć koszulę w mikro wzory lub sportowy krawat albo po prostu z niego zrezygnować, natomiast dobrać odpowiednią poszetkę w unikatowym wzorze lub ciekawym kolorze.



Idealnym uzupełnieniem takiej stylizacji będą buty typu "Loafers" czy "Brooks" lub, na cieplejsze dni bardziej miękkie, zamszowe "Monk" z niewidoczną skarpetką.

Idealnym uzupełnieniem takiej stylizacji będą buty typu "Loafers" czy "Brooks"

Kiedy chcesz połączyć elegancję ze sportową wygodą

W takich sytuacjach najlepiej sprawdzi się styl smart casual. To rozwiązanie nie tylko dla modowych indywidualistów. Obecnie największą popularnością cieszą się granatowe marynarki zestawione z beżowymi lub szarymi spodniami typu "chinos". W stylistyce smart casual świetnie sprawdzają się również dżinsy, które pasują do sportowych marynarek. Komplet zestawu mogą uzupełnić modne buty typu Sneaker oraz bawełniana koszula "button down". Uzupełnieniem stylizacji może być pasująca kolorystycznie poszetka.

Jeśli na zewnątrz jest chłodno, idealnym uzupełnieniem sportowej wersji garnituru będzie trencz lub pikowana kurtka.



Kiedy chcesz wiedzieć, co nosić jesienią

Każda tkanina ma swój czas. O ile w sezonie letnim ciekawszą propozycją będą przepuszczające powietrze garnitury wełniano-moherowe lub wełniano-jedwabne, o tyle jesienią i zimą królować będzie kaszmir. Ten bardzo ciepły i miły w dotyku materiał charakteryzuje się grubszym i bardziej włochatym włóknem niż zwykła wełna, jednocześnie pozostając bardziej miękki i sprężysty.

Na jesień 2017 proponujemy różne warianty dress code. Jeśli zależy nam na naprawdę modnie wyglądającym ubiorze, to zdecydowanie polecam zieleń i bordo. Jeśli natomiast interesuje nas standardowy dress code, warto postawić na odcienie granatu i ciemniej szarości. Pod względem materiałów uznaniem będzie cieszyć się kaszmir, ale także wełna lub jej połączenie z kaszmirem mówi Edyta Poszalska, Managing Director w firmie Spicco Su Misura, specjalizującej się w produkcji włoskich garniturów na miarę.