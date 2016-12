G-SHOCK Mister G: Kolekcja ściśle limitowana

W 1996 roku japońscy inżynierowie zaprezentowali pierwszy model zegarka G-SHOCK z elitarnej kolekcji MISTER G. Kolekcji, która zrodziła się z pasji do piękna, doskonałości oraz perfekcyjnego połączenia tradycyjnego rzemiosła z japońską technologią.

Każdy szczegół czasomierzy MR-G jest wyjątkowy i spektakularny, a całość projektu to arcydzieło sztuki zegarmistrzowskiej. Z okazji dwudziestolecia wprowadzenia kolekcji, G-SHOCK z dumą przedstawia jubileuszowy model MISTER G MRG-G1000HG wypuszczony w ilości zaledwie 300 sztuk na cały świat.

Już na pierwszy rzut oka widać, że zegarek kryje w sobie niezwykłą historię i bezprecedensowy styl. W oryginalny sposób łączy dwa kolory - złoto oraz rzadko spotykany w zegarmistrzostwie indygo. Ten barwny romans stanowi wyszukane preludium dla całej opowieści. Nowy MR-G to absolutny hołd dla sztuki rzemiosła. Do projektu bowiem inżynierowie marki wybrali tradycyjną, japońską technikę obróbki metalu zwaną tsuiki.



Metoda polega na długotrwałym ręcznym uderzaniu młotkiem w metal, który w wyniku tego działania uzyskuje bardzo wysoki połysk i charakterystyczną nieregularną teksturę podkreślającą szyk, kunszt i elegancję. Każdy z 300 limitowanych czasomierzy MRG-G1000HG własnoręcznie poddał obróbce Brihou Asano. Ten wybitny rzemieślnik urodził się w 1943 roku w rodzinie mistrzów parających się od pokoleń sztuką tsuiki i sam pielęgnuje ją przez całe swoje życie.

Ojcowie nowego MISTER G w bezbłędny sposób połączyli tradycyjne rzemiosło z japońską technologią. Ujęte w aspektach wizualnych walory rzemieślnicze stykają się z zamkniętą w zegarku funkcjonalnością, tworząc doskonałą symbiozę. Za precyzję czasu w MRG-G1000HG odpowiada system GPS oraz Waveceptor - CASIO jako pierwsza marka na świecie zamknęła te dwie technologie w jednym czasomierzu.



Dbając o najwyższy standard zegarka nie mogło w nim zbraknąć zasilania energią słoneczną czy też podświetlenia typu Super-Illuminator. Smart Access, czyli wykorzystywana wyłącznie przez japońską markę technologia łatwego dostępu, pozwala na łatwe i szybkie korzystanie z takich funkcji jak stoper, timer, alarmy, automatyczny kalendarz, tryb samolotowy i czas światowy. Wnętrze MRG-G1000HG okala Alfa Żel amortyzujący wszelkie drgania i wibracje, co podnosi jakość całego systemu wstrząsoodpornego, a 200m wodoszczelności to gwarant ochrony przed zalaniem. Każdy zegarek ma wygrawerowany na deklu unikalny numer - jeden z trzystu dostępnych egzemplarzy.



G-SHOCK MISTER G MRG-G1000HG jest uosobieniem dojrzałości, którą posiedli inżynierowie i twórcy marki. Utożsamia to, co kryje się w japońskiej sile opartej na łączeniu rewolucyjnych technologii z absolutnym przywiązaniem i oddaniem dla tradycji. Symbioza tych, na pozór, wykluczających się wartości stanowi o klasie nie tylko samego zegarka, ale przede wszystkim całej marki.

Zegarek dostępny wyłącznie na zamówienie, a jego cena to 37900 zł.