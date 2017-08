Dlaczego warto zainwestować w markową męską torbę lub plecak?

Inwestycja w markową torbę jest równie opłacalna, jak zakup eleganckich butów czy zegarka znanej firmy. Będzie ci służyć przez lata. Dla wielu mężczyzny wybór odpowiedniej torby lub plecaka może jednak być kłopotliwy. Czym kierować się przy zakupach, by produkt długo Cię satysfakcjonował?

Męskie akcesoria wymagają odpowiedniej oprawy. Nie oznacza to, że potrzebujesz osobnej torby do garnituru, a jeszcze innej do jeansów. Jeden dobrze dobrany model może pasować do wielu stylizacji. Sądzisz, że masz do wyboru jedynie alternatywę w postaci służbowej aktówki lub sportowego plecaka? Nic bardziej mylnego! W sklepach znajdziesz ogromny wybór nowoczesnych toreb męskich, eleganckich plecaków w stylu casualowym, a nawet modnych i nowoczesnych shopperów. Jak wybrać model, który będzie nam długo służył, a przy tym prędko nie wyjdzie z mody?

Pewna inwestycja - pewny zysk

Projektanci znanych marek wyszli naprzeciw męskim potrzebom. Zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i tych online, znajdziesz obecnie coraz szerszy wybór modnych, męskich modeli toreb i plecaków, które z powodzeniem zastąpią klasyczną aktówkę.

- Klasyka nie ulega przedawnieniu. Markowa torba, podobnie jak eleganckie buty, zegarek czy garnitur, to rzecz uniwersalna. Nie musisz się martwić, że za dwa sezony będzie już niemodna - przekonuje Robert Ryzek ze sklepu internetowego Vitkac.

Kupując torbę lub plecak, w szczególny sposób powinieneś zwrócić uwagę na jakość. Jeśli materiał nie będzie najwyższej jakości, produkt bardzo szybko się zniszczy. Do wyboru masz wiele najwyższej klasy materiałów: zarówno skórę, jak i materiały syntetyczne.

- Akcesoria takie jak torba, plecak, aktówka lub shopper potrafią wzbogacić nawet prostą stylizację. Kupując, weź pod uwagę przeznaczenie torby, wybierz wytrzymały materiał i uniwersalny kolor: czerń, brąz, granat lub inny, który pasuje do Twojej garderoby i ożywia stylizację - dodaje Ryzek.

Rozmiar ma znaczenie

Kupując markową torbę czy plecak, odpowiedz sobie na kilka pytań. Dzięki temu będziesz dokładnie wiedział, czego szukasz. Najlepiej zgromadź w jednym miejscu rzeczy, które zwykle nosisz przy sobie. Czy torba ma pomieścić tylko portfel i kluczyki? A może na co dzień potrzebujesz laptopa, dokumentów i całej garści innych drobiazgów? Mając przed sobą niezbędne rzeczy, bez trudu wyobrazisz sobie odpowiedni rozmiar torby. W przeciwnym razie po zakupie może się okazać, ze nie wszystko się do niej zmieści.

Dobrana para: wygoda i styl

Zanim wybierzesz torbę lub plecak w sklepie stacjonarnym lub internetowym, zajrzyj najpierw... do własnej szafy! Czy przeważają tam ubrania eleganckie, casualowe, a może raczej sportowe? Zastanów się, do czego najczęściej będziesz nosić torbę. Jeśli preferujesz luźniejszy styl, wybierz komfortowy model na ramię z szerokim pasem lub zdecyduj się na wygodny plecak. Będzie pasować do koszuli i dżinsów, jak również do T-shirtu.

Jeśli jednak na co dzień trudno spotkać cię bez garnituru, lepszym wyborem będzie elegancka torba z krótką rączką, np. aktówka. Torba o kroju klasycznej teczki sprawdzi się w pracy i na spotkaniach biznesowych. Możesz wybrać odcień, który w niebanalny sposób przełamie klasykę formalnej stylizacji, np. bordo lub odcień karmelowy.

To możesz sprawdzić podczas zakupu!

Masz już w ręce wymarzony model torby lub plecaka? Zanim skierujesz się do kasy (lub klikniesz "zapłać"), przyjrzyj się uważnie nowemu zakupowi i sprawdź szczegóły.

Czy torba ma odpinany pasek? Czy w razie potrzeby możesz także wziąć ją "do ręki"?

Decydując się na aktówkę lub shopper, sprawdź jak torba leży w twojej dłoni lub na ramieniu.

Zwróć uwagę na wykończenia. Ich jakość to gwarancja żywotności torby.

Wybierz torbę z trwałego materiału.

Jeśli decydujesz się na plecak, zwróć uwagę, czy ma wygodne szelki. Warto przed zakupem przymierzyć go oraz sprawdzić, czy długość i szerokość szelek odpowiada twojej posturze (lub czy ewentualnie mają one regulację).

Jeśli torba lub plecak ma pomieścić laptopa, sprawdź, czy ma odpowiednie zabezpieczenia (np. dodatkową kieszeń lub pasek utrzymujący sprzęt na miejscu).

Oceń, czy torba lub plecak ma funkcjonalne przegródki (np. na telefon, klucze, dokumenty, drobiazgi). Dzięki odpowiedniemu układowi kieszeni łatwiej będzie ci zachować porządek w środku i bez trudu znajdziesz potrzebne rzeczy.

W jaki sposób zapinają się kieszenie? Zapięcia powinny być trwałe i nieskomplikowane.

Jak dbać o męską torbę?

Torba będzie ci długo służyć, jeśli odpowiednio o nią zadbasz. Od czasu do czasu z pewnością będzie wymagać czyszczenia i ewentualnej drobnej konserwacji. Jeśli torba się poplami, nigdy nie zostawiaj jej brudnej - od razu usuń zabrudzenia za pomocą wilgotnej szmatki. Do czyszczenia skóry używaj czystej wody.

Torbę skórzaną najlepiej polerować preparatem do impregnowania skóry, używając wełnianej lub filcowej szmatki. Przy niestandardowych materiałach warto zapytać o radę sprzedawcę lub udać się do miejsca, gdzie wykonywana jest usługa profesjonalnego czyszczenia galanterii.

Marki, które oferują bardzo klasyczne, a przy tym świetnej jakości modele, to między innymi, Bottega Veneta, Gucci, Versace, Salvatore Ferragamo, Giorgio Armani, czy Saint Laurent Paris. Dobrze dobrany model z logo znanej marki podkreśli styl i wzbogaci Twoją garderobę. Pamiętaj, że torby nie będziesz zmieniać codziennie - wybierz taką, która naprawdę ci się podoba.