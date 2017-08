1 12

Choć na razie to tylko concept car, to już udało mu się poruszyć wiele męskich serc. Mercedes Maybach 6 Cabriolet to nowy, w pełni elektryczny luksusowy krążownik, którego stylistyka nawiązuje do luksusowej łodzi motorowej. Wygładzona karoseria, opadająca ku tyłowi linia nadwozia i futurystyczne wnętrze to szczyt dizajnerskiego kunsztu. Kierowca i pasażer pod nogami mają drewniane panele pokładowe, fotele uszyte są z miękkiej skóry Napa, a wszystko delikatnie oświetlają diody LED. W bagażniku znajdziemy luksusowy zestaw piknikowy, a gdy zasiądziemy za sterami, 750-konny potwór rozpędzi się do setki w czasie poniżej czterech sekund. Zasięg nowego Maybacha to około 250 kilometrów. Czy wejdzie do produkcji? Tego nie wiemy, ale mocno kibicujemy projektowi. Maybach 6 Cabriolet. Futurystyczny wymiar luksusu