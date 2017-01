1 11

Ten samochód to klasa sama w sobie i prawdopodobnie sam kiedyś marzyłeś, żeby mieć go w swoim garażu. Teraz, jeśli pozwala ci na to budżet - możesz spełnić to marzenie. Na sprzedaż trafiło bowiem kultowe już Ferrari 308 GTS znane z amerykańskiego serialu "Magnum". Przebieg - 35.626 mil. Koła napędza trzylitrowy, 232-konny silnik V8, a na masce dumnie pręży się włoski rumak z Maranello. Specjaliści z domu aukcyjnego Bonhams przewidują, że kwota licytacji może dojść nawet do 250 tysięcy dolarów. Zwycięzcy po odebraniu wozu pozostanie już tylko wyhodowanie okazałych wąsów, a'la Tom Selleck. Dokładnie tym egzemplarzem Tom Selleck jeździł w czwartym sezonie serialu "Magnum"