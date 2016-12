1 8

To była naprawdę misterna robota! 27-letni Chińczyk, Hasimu własnoręcznie wykonał prawdziwą kolczugę używając do tego celu... dwunastu tysięcy stalowych pierścieni. Uczeń Xidian University nad repliką średniowiecznej zbroi pracował przez miesiąc, ale było warto. Ważący dwadzieścia kilogramów pancerz zdobył powszechne uznanie nie tylko w Chinach. Teraz młodzieniec zapewne zastanawia się, czy płatnerz to dziś dobrze płatny zawód... Hasimu i jego zbroja... made in China