Perfect Duo: Casio w stylu retro

Kaseta video, magnetofon i walkman czyli urok minionej epoki, a w szczególności lat 80.! Te cudowne lata już dawno przeszły do historii, ale pozostają niezmienną inspiracją dla Casio do projektowania kolejnych zegarków w duchu RETRO.

Tym razem marka postawiła na klasykę i designerski minimalizm w wersji analogowej. Nowa kolekcja czasomierzy o nazwie Perfect Duo to stylowy miszmasz kolorów idealnie wpisujący się w ducha marki; to 'kolaboracja' przeszłości z teraźniejszością i trendów z modą vintage.



Casio RETRO to brand, który od lat łączy pokolenia. Wystarczy rozejrzeć się wokoło, aby bez większego trudu wyłapać wzrokiem nastolatkę z kultowym elektronikiem w wersji złotej, czy czterdziestolatka od lat nie rozstającego się z oryginalnym zegarkiem z kalkulatorem. Perfect Duo doskonale wpisuje się i podtrzymuje pokoleniowy klimat marki.



Kolekcja opiera się na prostym założeniu - połączenia klasycznej, stalowej koperty ze skórzanym paskiem. I nie byłoby w tym nic wyjątkowego, gdyby nie jeden ciekawy, modowy zabieg - każdy pasek to 'mariaż' dwóch uzupełniających się barw, a w zależności od preferencji dostępne są 4 wersje kolorystyczne.



Model o soczystej nazwie Blueberry & Strawberry MTP-E133L-2EEF jest wariacją na temat granatu i bordo, Jeans & Linen MTP-E133L-7EEF to duet dżinsu z barwą cielistą, Earth & Sunset MTP-E133L-5EEF łączy ciemny z jasnym brązem, a Coal & Forest MTP-E133L-1EEF czerń z zielenią. Ostatni z wymienionych zegarków wyróżnia coś jeszcze - w przeciwieństwie do pozostałych czasomierzy w tym modelu tarcza jest w odcieniu czarnym, a nie białym.

W czasach nieustannie zmieniających się trendów, zegarki Casio RETRO są niezmiennie modne. Nowa kolekcja Perfect Duo została zaprojektowana z myślą o fanach marki - tych starszych i młodszych, ale także o osobach ceniących wyszukany styl i oryginalne dodatki, które nie stracą na swojej modowej wartości w kolejnym sezonie.

Zdjęcie Casio RETRO szybko nie stracą swej modowej aktualności / materiały prasowe