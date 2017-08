MiVia Run 350 - naręczny towarzysz treningu

Marka Mio zaprezentowała pierwszy w swojej ofercie zegarek z funkcją GPS i wbudowanym czujnikiem pracy serca - MiVia Run 350. Przeznaczone dla biegaczy urządzenie analizuje dane na temat sprawności fizycznej organizmu, schematy z poprzednich sesji ćwiczeń i osiągnięte wyniki, by tworzyć na ich podstawie indywidualne rekomendacje treningowe.

Marka Mio wprowadza na rynek stylowy zegarek GPS z optycznym pulsometrem - MiVia Run 350. Urządzenie posiada szereg zaawansowanych funkcji dedykowanych biegaczom, które pozwalają nie tylko monitorować trening, jak również zadbać o zdrowie. Poza standardową dla tego typu gadżetów opcją pomiaru ilości spalonych kalorii, przebytego dystansu czy liczby pokonanych kroków, zegarek monitoruje szereg parametrów opisujących sen, tempo biegu, pokonane okrążenia i wreszcie rytm pracy serca.



Ostatnia z funkcji realizowana jest w oparciu o technologie analityczne dostarczane przez Firstbeat oraz wysokiej klasy optyczny pulsometr umieszczony na spodzie zegarka, który zapewnia bardzo dobrą jakość pomiarów przez cały dzień, bez potrzeby zakładania na klatkę piersiową dodatkowego paska z czujnikiem tętna.

- Inżynierowie MiTAC połączyli wiedzę z zakresu analizy ludzkiego zdrowia z latami doświadczeń w opracowywaniu technologii dla medycyny i sportu. W efekcie powstał produkt, który ma wstrząsnąć rynkiem elektroniki noszonej, dając użytkownikom zarówno motywację do cięższego wysiłku, jak i odpowiedniego wypoczynku - mówi Marcin Gutkiewicz, Marketing Manager MiTAC Europe.

Dużą zaletą MiVia Run 350 jest wytrzymała bateria, która w trybie treningu działa od 8 do 10 godzin, a w trybie zegarka nawet do 5 tygodni. Zegarek można w szybki sposób naładować przy użyciu dołączonego do zestawu kabla USB z magnetyczną końcówką.

Osobisty trener w jednym przycisku

Głównym wyróżnikiem zegarka jest "Przycisk Trenera". To funkcja która łączy dane dotyczące sprawności fizycznej użytkownika, schematy z poprzednich sesji ćwiczeń i osiągnięte wyniki, tworząc na ich podstawie osobiste rekomendacje treningowe. Są one częścią długofalowych planów treningowych, które mają na celu poprawę kondycji, polepszenie umiejętności biegowych, wzmocnienie gorsetu mięśniowego czy zwiększenie wydolności tlenowej organizmu. Codzienne rekomendacje obejmują jeden trzech indywidualnie dobranych treningów - bieg w określonym tempie (Tempo Run), wolny bieg długodystansowy (Long Slow Distance Run) lub trening interwałowy (Interval Training).



Funkcja "Przycisk trenera" to połączenie wielu algorytmów, w tym obliczeń wydolności tlenowej (VO2max Estimation), efektywności treningowej (Treining Effect) i zaleceń odpoczynku (Recovery Advisor). Wszystko to, aby zapewnić użytkownikowi najbardziej optymalny i efektywny trening.

-Te sprytne technologie pozwolą zwiększyć wydolność tlenową (VO2max) poprzez dopasowanie intensywności treningu jak i odpoczynku. W ten sposób użytkownik zawsze będzie wiedział kiedy jest czas na ruch, a kiedy na odpoczynek, co w dłuższej perspektywie pomoże zwiększyć wytrzymałość aerobową i poziom sprawności - mówi Marcin Gutkiewicz, Marketing Manager MiTAC Europe.

Własne programy treningowe

Wielbiciele biegania mają również możliwość działania według własnego planu treningowego. MiVia Run 350 oferuje łatwe w użyciu plany treningowe dostosowane do odległości, czasu, interwału lub tempa. Użytkownicy mogą więc poprawić swoją wytrzymałość, biegając z powiadomieniami o tempie, lub korzystać z treningu interwałowego, żeby nabrać sprawności przez kontrolowane wybicie ze strefy komfortu. Strefy wydajności serca można w łatwy sposób kontrolować na ekranie urządzenia.

Komunikacja ze smartfonem

Jak w przypadku innych tego typu urządzeń MiVia Run 350 pokazuje pełnię swoich możliwości po połączeniu ze smartfonem. Służy do tego bezpłatna aplikacja MiVia kompatybilna z systemami iOS i Android. Pozwala ona realizować sportowe cele poprzez dokładną rejestrację i monitoring biegów, śledzenie aktywności, a także czuwanie nad prowadzeniem zdrowego trybu życia. Dzięki aplikacji można również pracować nad swoimi rezultatami poprzez przyjazne współzawodnictwo z ludźmi z całego świata. Dane z zegarka lub innego urządzenia fitness mogą być udostępniane on-line i porównywane z wynikami znajomych lub innych zawodników pod względem tygodniowej liczby kroków, kalorii lub odległości.

Dzięki aplikacji zegarek można również sparować z telefonem, aby otrzymywać powiadomienia i komunikaty o przychodzących połączeniach i wiadomościach z komunikatorów WhatsApp, Line, Facebook, Skype i Twitter. Funkcję ta jest opcjonalna i można ją w każdej chwili wyłączyć, by móc skoncentrować się na własnym wysiłku i własnym organizmie.

Zegarek jest dostępny na polskim rynku od czerwca bieżącego roku w cenie 799 zł. W zestawie oprócz urządzenia, znajdują się również dodatkowe wymienne paski w kolorze czarnym, akcesoria ułatwiające ich montaż oraz magnetyczne złącze do ładowania.



Specyfikacja techniczna:

Wymiary: 44,7 x 37,4 x 15,8 mm

Monitor serca: optyczny czujnik

Klasa wodoszczelności: 3 ATM, można pływać i kąpać się

Czas ładowania: 2,5 godziny

Waga: 51.5 g

Alarm wibracyjny: tak

Pamięć: do 100 godzin zapisu ćwiczeń

Rozmiar wyświetlacza: 1.28"

Wbudowany GPS

Praca na pełnym ładowaniu: do 5 tygodni w trybie zegarka, do 10 godzin z włączonym GPS, do 8 godzin z włączonym GPS oraz monitorem pracy serca

Najnowszy Bluetooth (4.0)