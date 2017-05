Daymak C5-Blast: Przyspieszenie, które skręca kark!

Lubisz prędkość, ale mało co na tym świecie potrafi cię zadowolić? Mamy coś dla ciebie! To Daymak - jest najszybszym gokartem świata i właśnie rozpoczyna się jego seryjna produkcja. Każdego, kogo na to stać, czeka wręcz nieziemska frajda.

Jak szybkie jest to małe monstrum? Przerażająco szybkie! Producenci zapewniają, że jego przyspieszenie jest w stanie "skręcić kark", bo Daymak od zera do stu kilometrów na godzinę rozpędza się w zaledwie 1.513 sekundy!



Zasilany wyłącznie silnikami elektrycznymi model C5-Blast waży 200 kilogramów, ale cztery umieszczone za kierowcą "wiatraki" wspomagające sprawiają, że jeździ się nim, jakby ważył o połowę mniej!



"Właściwie, to mogliśmy zbudować go jeszcze lżejszego i szybszego i w pewnym momencie zacząłby się unosić, niczym ścigacz z Gwiezdnych Wojen. Albo moglibyśmy dodać skrzydła, żeby zaczął latać" - mówi Aldo Baiocchi, prezes kanadyjskiej firmy Daymak.



"Prędkość nie jest tu najważniejsza i myślę, że w przyszłości możemy zejść z przyspieszeniem od zera do setki poniżej sekundy, sprawiając, że będzie to najszybszy istniejący pojazd" - dodaje.

Zdjęcie Trzeba mieć nie lada umiejętności, by okiełznać taką bestię jak C5-Blast / East News



Technologie zastosowane w gokarcie C5-Blast są jednak nadal na dość eksperymentalnym etapie, więc dokładnie nie wiadomo, jak rozwinie się projekt.



Firma, która wytwarza również elektryczne rowery i skutery, planuje opracować dwie wersje swojego gokarta. Topowa wyceniana jest na okrągłą sumkę 60 tysięcy dolarów. Drogo? Jak za pojazd, który potrafi zawstydzić każde Porsche i Lamborghini, to istna okazja!