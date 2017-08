Casio Edifice Momentum: Dla tych, którzy wybrali pęd

Marka Edifice wprowadza do swojego świata zupełnie nową linię - Momentum. To zegarki na co dzień, do biura, na kolację w gronie znajomych, czy też na wyjątkowe momenty. Kolekcja została stworzona z myślą o młodych, aktywnych mężczyznach, którzy uwielbiają wyzwania oraz szybkie tempo życia - "momentum" z angielskiego pęd

Zdjęcie Kolekcja Casio Edifice Momentum /materiały prasowe

Niemniej w pogoni nie zapominają o dobrym stylu i dodatkach podkreślających image. Linia Momentum doskonale łączy sport i elegancję, a na tle całego wachlarza zegarków Edifice wyróżnia się atrakcyjną ceną. Dzięki temu czasomierze z tej kolekcji są świetną propozycją dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z japońską marką, a być może z zegarkami w ogóle!

Od lat w swoich projektach marka Edifice inspiruje się sportami motorowymi. Dynamika i szybkość związana z branżą samochodową niezmiennie napędza japońskich inżynierów do tworzenia nowych, niebanalnych oraz solidnych czasomierzy. Zaprojektowane z typowym dla marki charakterem, którego trzon stanowi niezawodna jakość i perfekcyjnie wykończony cyferblat.



Prezentowane nowości z kolekcji Momentum to cztery modele na bransolecie - EFR-557CDB-1AVUEF, EFR-557CD-1AVUEF, EFR-557CD-1A9VUEF oraz EFR-557D-4AVUEF. Tym samym, w zależności od indywidualnych preferencji i gustu mamy do wyboru różne wariacje kolorystyczne.

Zegarek EFR-557CDB-1AVUEF to kombinacja czerni z intensywnym czerwonym kolorem. Panowie sięgający po EFR-557CD-1AVUEF postawią na połączenie granatu z czernią, a szukający przewagi elegancji nad sportem, z pewnością nie przejdą obojętnie obok EFR-557CD-1A9VUEF. Czarną tarczę tego zegarka zdobi wyłącznie odcień złoty, którym wykończono nie tylko cyferblat, ale także same wskazówki.



Gamę kolorów zamyka zegarek EFR-557D-4AVUEF z hipnotyzującym czerwonym cyferblatem. Warto również zwrócić uwagę na bransolety opisanych zegarków. Stalowe, lecz niejednolite - łączą elementy zarówno polerowane jak i matowe. Pomimo różnic w kolorystyce zegarków, kolekcja posiada istotny wspólny mianownik - funkcjonalność. Zegarki wyposażono w 100m wodoszczelność - to minimalna klasa ochrony przed wodą jaką znajdziemy we wszystkich dostępnych na rynku zegarkach EDIFICE, datownik, stoper oraz podświetlenie typu neobrite.