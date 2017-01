Balticus San Escobar - unikat dla WOŚP

Lapsus językowy polskiego Ministra Spraw Zagranicznych odbił się szerokim echem nie tylko w Polsce, ale niemalże na całym świecie i doczekał się wielu uszczypliwych komentarzy oraz memów. Jednakże chyba nikt nie spodziewał się, że pojawi się także zegarek San Escobar.

Zdjęcie Balticus San Escobar - projekt, który narodził się spontanicznie /materiały prasowe

Dlatego z pewnością można podziwiać refleks i szybkość z jaką zareagował producent zegarków Balticus, a do tego jak rewelacyjnie wpisał się w opcję pomocy dla WOŚP.



Jedyny model pojawił się na specjalną okazję - licytację na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! Jak zaznaczył producent zegarków, tak szybkie wykonanie tarczy jest wynikiem pomocy współpracowników firmy.



Zapytaliśmy właściciela marki, Pana Bartosza Knop, jak zrodziła się idea stworzenia tego niecodziennego i unikatowego modelu:



Projekt Balticus San Escobar to projekt, który powstał zupełnie spontanicznie. Zaczęło się od żartobliwego projektu nadesłanego na maila przez Daniela Paruszewskiego, użytkownika forum KMZiZ (czwartek wieczór), uzyskałem zgodę na używanie projektu i tak trafił na Facebooka (piątek rano), ale w tym momencie to miał być tylko żartobliwy post.



Post wzbudził zainteresowanie, sporo komentarzy, a ja byłem w drodze na spotkanie w Częstochowie w sprawie nowego punktu sprzedaży, gdzie będą także oferowane zegarki Balticus. Jadąc usłyszałem informację, iż na WOŚP można wylicytować obywatelstwo San Escobar i wtedy zapaliło się światełko! A dlaczego by nie zaoferować ZEGARKA!?



Szybki telefon do Piotra Ogrodowicza - zegarmistrza w Gdyni - "Piotr jest sprawa - dasz radę zrobić na wczoraj tarczę do San Escobar?"



Pomyślał do kogo się zwrócić, poprosił żonę z którą pracuje o pomoc i w ciągu kilku godzin powstała tarcza! Jestem bardzo wdzięczny, że mam szansę pracować z tak pozytywnie zakręconymi ludźmi, robiącymi takie szalone rzeczy zupełnie bezinteresownie!



Piotr myślał że wymiana tarczy to będzie 15 minut i gotowe! Nic bardziej mylnego, usunięcie starej tarczy, wypełnianie pozostałych dziur itd. przysporzyło ogromną ilość pracy i kilka godzin poświęconych na powstanie tej tarczy.

Zdjęcie Zegarek z pewnością świetnie będzie sprawował się na piaszczystych plażach San Escobar /materiały prasowe

Może nie jest idealna, ale nie o to w tym projekcie chodziło, zresztą dlatego dokładamy oryginalną tarczę od modelu Gwiezdny Pył, na bazie którego wykonano model San Escobar. W piątek wieczorem (13 stycznia - przyp. red.) odebrałem zegarek, nie miałem specjalnie nawet czasu, aby zrobić piękne, hmmm nawet dobre zdjęcia, w sobotę wymyślaliśmy opis zegarka na aukcję WOŚP - a i to nie było łatwe!



Liczymy na duże zainteresowanie, bo w końcu nie chodzi o nic innego jak pomaganie, chcemy pokazać że ta cała akcja ma sens, ma sens ponad jakimikolwiek podziałami.



Unikatowy model San Escobar powstał na bazie modelu Balticus - Gwiezdny Pył.



Ta bardzo ciekawa aktywność promująca zegarki jako takie i oczywiście markę Balticus, a także wspierająca szlachetne wydarzenie jakim jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zdecydowanie zasługuje na uwagę.



Aukcja WOŚP z zegarkiem San Escobar

Zdjęcie Zegarek do kupienia jest jedynie za pośrednictwem serwisu Allegro /materiały prasowe

Maciej Kopyto, Zegarki i pasja