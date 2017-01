Alpha Shovel: Łopata do śniegu na całe życie

To więcej niż tylko gadżet. To solidne i praktyczne narzędzie, które może posłużyć ci do końca życia. Projektanci z firmy DMOS Collective zapewniają, że ich Alpha Shovel będzie ostatnią łopatą do śniegu, na jaką kiedykolwiek wydasz pieniądze.

Zdjęcie Alpha Shovel w akcji - fot. producenta /materiały prasowe

Śnieżna szufla to nie jest coś, co spędzałoby nam sen z powiek. Aż do momentu, gdy przyjdą solidne opady i zmuszeni jesteśmy sięgnąć do schowka po właściwie dość rzadko używany ekwipunek. Dostępne na rynku łopaty to przeważnie jednorazówki. Są miękkie, krzywią się, łamią i średnio radzą sobie z lodem, czy mokrym śniegiem. Takich problemów przy robocie nie ma Alpha Shovel, najbardziej hardkorowa ze śnieżnych łopat dostępnych na świecie.



Jej twórcy, mała firma DMOS Collective wprowadzają ją właśnie do sprzedaży, zbierając fundusze na serwisie crowdfundingowym "Kickstarter". Zainteresowanie produktem przerosło ich najśmielsze oczekiwania - do tej pory Alpha Shovel zebrała 99 tysięcy dolarów, podczas gdy do uruchomienia produkcji potrzebnych było jedynie 15 tysięcy.



Wykonana z wytrzymałego stopu aluminium T6 6061 łopata ma specjalne zęby, do wgryzania się w lód, a jej powierzchnia sprawia, że śnieg nie przywiera. Teleskopowy trzonek ma dwa rodzaje uchwytów i jest demontowalny, co pozwala zmniejszyć rozmiary szufli w transporcie. Ma także wbudowaną małą piłę do drewna i "wszystkiego co stanie na drodze".



Firma DMOS Collective nie jest nowicjuszem w branży. Już rok temu świetne recenzje zebrał jej poprzedni projekt - Stealth Shovel. Jednak klienci zasugerowali, że potrzebują czegoś jeszcze większego, jeszcze mocniejszego i jeszcze lepiej radzącego sobie w miejscach, gdzie opady śniegu nie są kaszką z mlekiem. Wówczas ekipa projektowa zebrała się ponownie i opracowała Alpha Shovel.

Zdjęcie Stealth Shovel - poprzedni projekt DMOS Collective /materiały prasowe



"Zła, agresywna, niezniszczalna", "To prawdopodobnie ostatnia łopata śniegowa, którą kupujesz w życiu" - zachęcają klientów w swoich spotach przedstawiciele DMOS Collective mówiąc wprost, że ich produkt to narzędzie, które może być nawet przekazywane z pokolenia na pokolenie.



No dobra, spytacie, to ile takie cacko kosztuje? Podstawowa wersja Alpha Shovel to koszt 79 dolarów w przedsprzedaży. W wersji z piłą - 99 dolarów, a z dodatkową, mniejszą końcówką "Stealth" - 119 dolarów.