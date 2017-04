1 20

Dla nich to sen, który ziścił się na Jawie. Napionieri to pięciu Słowaków, przemierzających świat na czterdziestoletnich skuterach Jawa 20. Dwusuwowe maszyny o potężnej mocy 3.5 konia mechanicznego pomogły już zgranej ekipie odwiedzić Kazachstan i pokonać ponad 11 tysięcy kilometrów, zaś w tym roku nadszedł czas na podróż do Afryki. Egipt, Sudan, Etiopia, Kenia, Tanzania, Zambia, Zimbabwe i RPA. A jeżeli sytuacja polityczna pozwoli, to może także i inne kraje. Oto (wcale nie taki skromny) plan podróży słowackich obieżyświatów. Niesamowitymi zdjęciami z przemierzania czarnego lądu dzielą się za pośrednictwem Facebooka i inspirują innych, do pójścia w ich ślady. Zamiast wygody - codzienne przygody. Czy miałbyś na tyle odwagi, by wyruszyć w podobną podróż? Fot. facebook.com/napionieri