Jeśli nie potraficie znaleźć w sobie siły do tego, by zmierzyć się ze swoim największym strachem, on będzie najlepszą inspiracją. Mike Coots to australijski surfer, który dziewiętnaście lat temu doznał poważnych obrażeń w wyniku ataku rekina. Konieczna była amputacja prawej nogi poniżej wysokości kolana. Dziś, 37-letni Australijczyk nie tyle nie boi się rekinów, co jest jednym z ich największych obrońców. Nauczył się żyć z protezą, wrócił do surfingu i przezwyciężył dawne koszmary do tego stopnia, że dziś znów nurkuje razem z rekinami. To przerażające, ale i po części budujące, bo Mike nie odczuwa dziś żadnej traumy i nadal robi to, co kocha. Choć wciąż przecież ryzykuje własne życie... Mike Coots - człowiek, który pokonał kalectwo i przełamał strach