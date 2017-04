Węże w mieście: Jadowity gad może pojawić się wszędzie

Czarne mamby, boa dusiciele i kobry to codzienność dla Simona i Siouxsie - bohaterów programu „Węże w mieście”, prowadzących swą działalność w jednym z największych miast Republiki Południowej Afryki. Ich zadaniem jest łapanie jadowitych gadów, wypełzających w samym środku tętniącej życiem metropolii, a następnie wypuszczenie ich na łono natury.

Każdego roku w Afryce Subsaharyjskiej ponad 30 tys. ludzi pada ofiarami jadowitych węży. A te mogą pojawić się wszędzie - w ogrodzie, salonie czy pod kuchennym stołem.



Simon Keys i jego partnerka - herpetolożka Siouxsie Gillett - mieszkają w nadmorskim mieście Durban. Miejsce to, będące niegdyś tropikalną dżunglą, jest domem kobr plujących, mamb pospolitych, mamb czarnych, pytonów, nocnych żmij, dysfolidów i wielu innych gadów. Domem, na którym ludzie wybudowali swoje miasto. Z nadejściem lata wysoka temperatura i wilgotność sprawiają, że węże wypełzają ze swoich kryjówek i to właśnie Simon i Siouxie mają za zadanie wytropić i wyłapać te niezwykle niebezpieczne, jadowite stworzenia. Następnie wypuszczają je w miejscach znajdujących się z dala od siedlisk ludzkich. Za każdego złapanego gada otrzymują wynagrodzenie, a zgłoszenie może się pojawić o każdej porze dnia i nocy. Nieważne, czy jest to niegroźny osobnik, czy czarna mamba - bohaterowie programu odpowiadają na każde wezwanie.



Opisy majowych odcinków:

Odcinek 1. Kobra w kuchni - premiera 8 maja o godz. 18:00.

Simon i Siouxsie odbierają telefon od przerażonego klienta, który znalazł węża w szopie. Po przybyciu na miejsce para łowców tylko potwierdza swoje wcześniejsze przypuszczenia - okaz, którym muszą się zająć, to czarna mamba - największy jadowity gatunek węży występujących w Afryce, niezwykle szybki i zwinny. Potrafi podnosić się na dużą wysokość, dlatego może zaatakować niespodziewanie, a jego jad może zabić nawet w ciągu 20 minut. Chwilę po schwytaniu niebezpiecznego gada para dostaje kolejne wezwanie. Tym razem Simon i Siouxsie będą musieli zmierzyć się z kobrą.



Odcinek 2. Syk śmierci - premiera 15 maja o godz. 18:00.

Simon dostaje wezwanie od klienta, który podejrzewa, że w jego kurniku zagnieździły się dwie czarne mamby. Po przybyciu na miejsce para odkrywa, że ma do czynienia z gatunkiem kobry plującej, która potrafi rozsiewać swój jad na odległość do kilku metrów. Jeśli trucizna dostanie się do oczu, może oślepić. Łowcom udaje się poskromić zwierzę, ale okazuje się, że drugi osobnik zdołał uciec. Tymczasem Simon i Siouxsie otrzymują kolejny telefon. Tym razem wąż może być ranny, a co za tym idzie, jeszcze bardziej niebezpieczny.

Odcinek 3. Zabójca z country clubu- premiera 22 maja o godz. 18:00.

Simon i Siouxsie polują na czarną mambę, która schroniła się w stercie starych maszyn i narzędzi. Węże tego gatunku są bardzo niebezpieczne, ich jad jest śmiertelny, są też niezwykle zwinne i szybkie. Ten osobnik został dodatkowo rozjuszony, co tylko zwiększyło jego agresję - chwilę przed przybyciem łowców gada próbowała zastrzelić specjalna jednostka ds. bezpieczeństwa. Gdy parze udaje się zlokalizować kryjówkę węża, okazuje się, że jest on ranny. Muszą go wydobyć, by przetransportować do weterynarza i uśpić. W przeciwnym razie, rozwścieczone zwierzę może w każdej chwili zaatakować niczego nieświadomego przechodnia bądź bawiące się w pobliżu dzieci. W tym odcinku nasi bohaterowie będą musieli także zapolować na boa dusiciela.



Odcinek 4. Bojownicy z Kapsztadu - premiera 29 maja o godz. 18:00.

Simon i Siouxsie lecą do Kapsztadu. Miasto atakują kobry, szukające schronienia przed szalejącymi pożarami. Zgłoszeń jest tak wiele, że lokalni łowcy nie są w stanie dać sobie ze wszystkimi rady. Pierwszy telefon para otrzymuje tuż po lądowaniu. Świnka morska klientki stała się ofiarą kobry przylądkowej - najbardziej śmiercionośnego węża spośród wszystkich z tego gatunku. Ugryzienie powoduje ospałość i problemy z oddychaniem, a w konsekwencji śmierć po około 30 minutach, jeśli nie zostanie podane antidotum. Niepokój naszych bohaterów zwiększa fakt, iż nigdy wcześniej nie mieli styczności z tym gatunkiem kobry. Jak poradzą sobie z zadaniem?

"Węże w mieście" - premiery w każdy poniedziałek od 8 maja o godz. 18:00 na Nat Geo Wild.